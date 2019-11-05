Экономист: Минфину пора перестать быть «фирмой»
В интервью НСН экономист Василий Колташов заявил, что от роста бюджета из-за повышения НДС россияне не выиграют.
В Минфине отчиткались о существенном притоке денежных средств в бюджет за счет повышения ставки НДС с 2019 года. Согласно проекту федерального бюджета на следующие три года, повышение налога принесет в казну более двух триллионов рублей.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что повышение НДС негативно отразилось на благосостоянии россиян.
«Повышение НДС уже сказалось на жизни россиян. Во-первых, за счет роста цен, а во-вторых, за счет того, что это способствовало уменьшению ВВП особенно за счет реального сектора. Потому что НДС – это такой налог, который довольно серьезно сдерживает рост не только потребления, но и национального производства. Поэтому Минфин может сказать, что у него есть еще одна победа – уменьшение ВВП Российской Федерации и за счет этого уменьшить распределенные на все общество экономические выгоды. Не говоря уже о том, что нам пришлось больше платить за все товары. Так что излишки бюджета, которые они получили, они едва ли пойду на пользу обществу, так как стандартная политика Минфина сегодня – это взаимодействие с Центральным банком России, чтобы не допускать ослабления курса рубля. Следовательно, всегда иметь наготове излишек и всегда рассматривать этот излишек как что-то, что выводится в виде рублевой массы из обращения. Так что тут тоже чуда какого-то не произойдет», - отметил экономист.
По словам эксперта, все дело в логике действий Минфина, который поступает как коммерческое предприятие, а не как государственная структура.
«Сама логика действий Министерства финансов - это логика фирмы: фирма зарабатывает, фирма имеет профицит, фирма имеет прибыль, в то время как задача государства – не быть фирмой. Государство – это то, что не является фирмой в экономике, а потому оно должно тратить и стимулировать, а не зарабатывать. От роста прибыльности российского государства никакого роста доходов в домашних хозяйствах не образуется», - резюмировал он.
Напомним, что согласно прогнозам Министерства финансов РФ, в 2020 году из-за повышения НДС в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей. При этом отмечается, что рекордный рост доходов за счет повышения НДС был отмечен уже в 2019 году.
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