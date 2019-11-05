Экономист: Минфину пора перестать быть «фирмой»

В Минфине отчиткались о существенном притоке денежных средств в бюджет за счет повышения ставки НДС с 2019 года. Согласно проекту федерального бюджета на следующие три года, повышение налога принесет в казну более двух триллионов рублей.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что повышение НДС негативно отразилось на благосостоянии россиян.

«Повышение НДС уже сказалось на жизни россиян. Во-первых, за счет роста цен, а во-вторых, за счет того, что это способствовало уменьшению ВВП особенно за счет реального сектора. Потому что НДС – это такой налог, который довольно серьезно сдерживает рост не только потребления, но и национального производства. Поэтому Минфин может сказать, что у него есть еще одна победа – уменьшение ВВП Российской Федерации и за счет этого уменьшить распределенные на все общество экономические выгоды. Не говоря уже о том, что нам пришлось больше платить за все товары. Так что излишки бюджета, которые они получили, они едва ли пойду на пользу обществу, так как стандартная политика Минфина сегодня – это взаимодействие с Центральным банком России, чтобы не допускать ослабления курса рубля. Следовательно, всегда иметь наготове излишек и всегда рассматривать этот излишек как что-то, что выводится в виде рублевой массы из обращения. Так что тут тоже чуда какого-то не произойдет», - отметил экономист.