Наценкам – нет: Молоко подешевеет в России после Нового года

Стабилизации цен на молоко в России можно ожидать после Нового года на фоне снижения спроса, торговые сети могут начать уменьшать наценки, заявил гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН.

Ранее «Ведомости» сообщили, что компания «Вимм-Билль-Данн», которая является крупнейшим в РФ производителем питьевого молока, сообщила о повышении цен на свою продукцию на 3,4%. «Вимм-Билль-Данн» объясняет рост отпускных цен повышенным спросом и рекордным уровнем оптовых цен. По данным газеты, ранее ретейлеры получили письма о росте цен на молоко на 10% и от компании «Экомилк». Там объяснили рост цен увеличением стоимости сырья и других затрат на логистику, упаковку и запчасти. Синецкий отметил, что в конце декабря следует ждать некоторой стабилизации цен.