Наценкам – нет: Молоко подешевеет в России после Нового года
Наблюдаемое повышение цен – результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания, себестоимость производства молочной продукции растет по всей цепочке, отметил в эфире НСН Константин Синецкий.
Стабилизации цен на молоко в России можно ожидать после Нового года на фоне снижения спроса, торговые сети могут начать уменьшать наценки, заявил гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН.
Ранее «Ведомости» сообщили, что компания «Вимм-Билль-Данн», которая является крупнейшим в РФ производителем питьевого молока, сообщила о повышении цен на свою продукцию на 3,4%. «Вимм-Билль-Данн» объясняет рост отпускных цен повышенным спросом и рекордным уровнем оптовых цен. По данным газеты, ранее ретейлеры получили письма о росте цен на молоко на 10% и от компании «Экомилк». Там объяснили рост цен увеличением стоимости сырья и других затрат на логистику, упаковку и запчасти. Синецкий отметил, что в конце декабря следует ждать некоторой стабилизации цен.
«Стабилизация ценовой ситуации возможна ввиду естественных причин, среди которых – естественное ежегодное снижение спроса сразу после Нового года, когда продукция в магазинах приобретается в меньших количествах, а молоко на перерабатывающие предприятия поступает в прежних объемах, ведь у коров праздника нет, и они продолжают доиться… И вот тогда уже задача повышения спроса и может подтолкнуть торговые сети к решениям о стимулировании спроса, в том числе уменьшении торговых наценок и так далее», – сказал Синецкий.
Он отметил, что продовольственная инфляция происходит практически во всех направлениях.
«Компания «Вимм-Билль-Данн» также входит в наш Союз, так как имеет крупное производство в городе Тимашевск Краснодарского края. Компания «Экомилк» не является членом Южного молочного союза. Решения, подобные обсуждаемому нами повышению отпускных цен, каждый производитель принимает самостоятельно, исходя из своих внутренних мотивов. Однако, находясь в едином рынке, думаю, и влияющие на решения факторы – общие. И не только у молочников: к сожалению, продовольственная инфляция происходит практически во всех направлениях, и я это отчетливо вижу по своему кошельку, поскольку я такой же потребитель», – указал собеседник НСН.
Синецкий также перечислил основные причины подорожания питьевого молока, среди которых двухлетнее сдерживание темпов роста цен и рост себестоимости производства.
«Наблюдаемое повышение цен – результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: например, за 2023 год цена на молочную продукцию в среднем выросла на 0,3 – 5,0%, в то время как продовольственные товары за то же время подорожали гораздо более существенно. На сегодня сдержать подорожание сложно еще и потому, что наблюдается повышение спроса при отставании темпов наращивания сырьевой базы и, как следствие, рост цен на сырое молоко, из которого в итоге получается дорогая продукция. Спрос на молочную продукцию растет второй год подряд на 5-6%. При этом ресурсная база (сырое молоко) ограничена и не успевает расти вслед за спросом: по итогам 9 месяцев прирост производства товарного молока в среднем по России составил всего 2%. Себестоимость производства молочной продукции также растет по всей цепочке от сырья до переработки, и на сегодня этот рост продолжается», – добавил он.
В ноябре Росстат сообщал, что за первую неделю месяца молоко подорожало на 0,9%, сметана – на 1%, а сливочное масло прибавило в цене 1,4% (с начала года – 27,47%), передает «Радиоточка НСН».
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