Экономист предупредила о подорожании товаров первой необходимости на 7,7% в декабре 2024 года

«Цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы, снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов экспорта-импорта с Китаем», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам экономиста, в ноябре 2024 года зафиксирован скачок цен на сливочное масло и мясо, также в ближайшее время ожидается существенное подорожание сыра. При этом в декабре россияне могут столкнуться с двойным повышением цен из-за инфляции и традиционного удорожания продуктов к Новому году.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время встречи с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта начнет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года. Однако экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил «Радиоточке НСН», что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим.

