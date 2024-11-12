Экономист предупредила о подорожании товаров первой необходимости на 7,7% в декабре 2024 года
Стоимость товаров первой необходимости в декабре 2024 года увеличится на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова.
«Цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы, снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов экспорта-импорта с Китаем», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам экономиста, в ноябре 2024 года зафиксирован скачок цен на сливочное масло и мясо, также в ближайшее время ожидается существенное подорожание сыра. При этом в декабре россияне могут столкнуться с двойным повышением цен из-за инфляции и традиционного удорожания продуктов к Новому году.
Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время встречи с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта начнет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года. Однако экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил «Радиоточке НСН», что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru