Россиянам объяснили, почему банки будут чаще отказывать в кредитах

Так как сейчас действует высокая ключевая ставка в 18%, банки стали осторожнее выдавать кредиты. Людей тщательнее проверяют на банкротство, и чтобы не было невозвратов по кредитам, таким образом банки пытаются себя обезопасить, заявила финансовый эксперт Ксения Аверс. Ее слова приводит «ФедералПресс».

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Аверс пояснила, что при действующей ключевой ставке в 18% минимальный кредит для физлиц стоит 20%, и большинство людей отказались от кредитования. Также сами банки ужесточили проверку заемщиков, тщательнее проверяя наличие банкротства и кредитную историю. Это связано с тем, что при любом невозврате кредита банку нужно создавать дополнительный резервный фонд. Таким образом, доходность банка падает и возникает риск банкротства банка. Так, из 100 заемщиков банки отказывают примерно половине.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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