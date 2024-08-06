Россиянам объяснили, почему банки будут чаще отказывать в кредитах
Так как сейчас действует высокая ключевая ставка в 18%, банки стали осторожнее выдавать кредиты. Людей тщательнее проверяют на банкротство, и чтобы не было невозвратов по кредитам, таким образом банки пытаются себя обезопасить, заявила финансовый эксперт Ксения Аверс. Ее слова приводит «ФедералПресс».
Аверс пояснила, что при действующей ключевой ставке в 18% минимальный кредит для физлиц стоит 20%, и большинство людей отказались от кредитования. Также сами банки ужесточили проверку заемщиков, тщательнее проверяя наличие банкротства и кредитную историю. Это связано с тем, что при любом невозврате кредита банку нужно создавать дополнительный резервный фонд. Таким образом, доходность банка падает и возникает риск банкротства банка. Так, из 100 заемщиков банки отказывают примерно половине.
Ранее Сбербанк сообщил, что с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru