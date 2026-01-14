«Предложение уменьшается, поэтому цены увеличатся, гипотеза здесь такая. Если рубль в течение года будет демонстрировать феноменальную устойчивость, то цены не вырастут. Потому что на сегодняшний день льготные программы по ипотеке практически себя исчерпали, депутаты будут еще больше ограничивать эти схемы. У застройщиков все меньше людей, которые хотят купить квартиру с помощью ипотеки, их число фактически сведется к нулю. Спрос не будет расти, так как ключевая ставка сильно не успеет за год снизиться», - отметила она.

По ее словам, на вторичном рынке все также будет зависеть от решения ЦБ по ставке.

«Что касается «вторички», здесь тоже нет особых изменений. Большинство граждан такие квартиры тоже покупают в кредит, а кто сейчас может взять кредит под 15-20%? Если будет девальвация рубля, а ЦБ начнет резко снижать ключевую ставку, спрос может вырасти, тогда цены вырастут больше, чем на 15%. Но пока таких тенденций нет», - заключила собеседница НСН.

В России сегодня 15-20% застройщиков допускают перенос сроков сдачи жилья на шесть месяцев и больше, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

