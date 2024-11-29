Россиянам назвали способ сохранения сбережений на фоне падения рубля
Гражданам для сохранения сбережений от обесценивания на фоне падения рубля к основным валютам есть смысл уделить внимание депозитам, пока банки готовы предложить высокие проценты. Такой совет сайту aif.ru дал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Он обратил внимание, что кредитные учреждения предлагают сейчас разместить средства во вкладах до 22% годовых и даже больше. В таких условиях, по словам эксперта, нужно как можно быстрее класть свободные средства на банковский депозит.
При этом вклад оптимально открывать сроком до полугода. Затем необходимо проследить изменение ставки и принять решение о перемещении средств. Еще одним вариантом сохранения средств от обесценивания Остапкович назвал приобретение государственных ценных бумаг. Однако для этого нужна профильная квалификация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru