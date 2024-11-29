Россиянам назвали способ сохранения сбережений на фоне падения рубля

Он обратил внимание, что кредитные учреждения предлагают сейчас разместить средства во вкладах до 22% годовых и даже больше. В таких условиях, по словам эксперта, нужно как можно быстрее класть свободные средства на банковский депозит.

При этом вклад оптимально открывать сроком до полугода. Затем необходимо проследить изменение ставки и принять решение о перемещении средств. Еще одним вариантом сохранения средств от обесценивания Остапкович назвал приобретение государственных ценных бумаг. Однако для этого нужна профильная квалификация.

