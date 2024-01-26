Россиянам назвали схемы мошенничества, которые могут применять в период распродаж
Распространенными схемами мошенничества в период распродаж остаются рассылка фишинговых писем, создание фейковой рекламы и поддельных сайтов. При этом помимо денег злоумышленников часто интересуют и личные данные пользователей. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев.
«Трафик на поддельные сайты очень часто собирают с помощью контекстной и таргетированной рекламы. Чтобы не попасть на поддельный ресурс, стоит обращать внимание на название доменов и дату регистрации», — пояснил эксперт.
Еще одним источником трафика в этом случае могут быть фейковые объявления, размещенные на популярных сайтах и в социальных сетях. Ковалев призвал не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию о действующих скидках и акциях на официальном сайте магазина. Он также добавил, что не стоит поддаваться призывам к быстрой покупке.
Ранее Сбербанк предупреждал, что мошенники начали использовать дипфейки для обмана россиян. Подобные схемы пока не носят массовый характер, однако злоумышленники уже освоили механизмы подделки фото и видео, а также аудиосообщений, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru