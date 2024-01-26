Россиянам назвали схемы мошенничества, которые могут применять в период распродаж

«Трафик на поддельные сайты очень часто собирают с помощью контекстной и таргетированной рекламы. Чтобы не попасть на поддельный ресурс, стоит обращать внимание на название доменов и дату регистрации», — пояснил эксперт.

Еще одним источником трафика в этом случае могут быть фейковые объявления, размещенные на популярных сайтах и в социальных сетях. Ковалев призвал не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию о действующих скидках и акциях на официальном сайте магазина. Он также добавил, что не стоит поддаваться призывам к быстрой покупке.

Ранее Сбербанк предупреждал, что мошенники начали использовать дипфейки для обмана россиян. Подобные схемы пока не носят массовый характер, однако злоумышленники уже освоили механизмы подделки фото и видео, а также аудиосообщений, напоминает «Радиоточка НСН».

