Гребенщиков заявил, что сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий тяжело болен

Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий тяжело болен. Об этом в своих соцсетях заявил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом).

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Музыкант не стал уточнять диагноз, лишь попросил помолиться за коллегу.

«Все, кто может, — пожалуйста, помолитесь за Джорджа», — написал он.

Ранее концерт Гребенщикова во Франции был отменён из-за состояния здоровья музыканта, сообщает RT.

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ФОТО: Дмитрий Луговский
ТЕГИ:БолезньМузыкантыАквариумБорис Гребенщиков

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