Гребенщиков заявил, что сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий тяжело болен
4 июня 202514:33
Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий тяжело болен. Об этом в своих соцсетях заявил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом).
Музыкант не стал уточнять диагноз, лишь попросил помолиться за коллегу.
«Все, кто может, — пожалуйста, помолитесь за Джорджа», — написал он.
Ранее концерт Гребенщикова во Франции был отменён из-за состояния здоровья музыканта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru