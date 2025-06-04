В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Терминатор 2: Судный день»

Повторный показ стартует в РФ 14 августа, фильм покажут в театральной версии в 4К-реставрации 2021 года. Список городов будет обнародован ближе к этой дате.

Главные роли в культовой ленте Джеймса Кэмерона сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Фёрлонг и Роберт Патрик.



«Терминатор 2» оказал значительное влияние на современное кино и остается одним из величайших сиквелов в истории», - говорится в сообщении.

Ранее Шварценеггер заявил, что франшиза «Терминатор» ещё не завершена, но ему она надоела и он не намерен к ней возвращаться, сообщает RT.