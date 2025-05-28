Россиянам назвали причины подорожания картошки

Причиной высоких цен на картофель в России стала «очень дорогая и энергоёмкая» овощехранилищная база. Об этом сайту aif.ru заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля

По его словам, урожай 2024 года сохранялся «примерно до февраля», после чего в РФ стал поступать картофель из Египта, Ирана, Пакистана, что привело к росту цен до 40%.

Эксперт указал, что также на стоимость повлиял высокий урожай 2023 года. Из-за того, что засеяли огромные площади, цены были низкими и картофелеводы «попали в убыток».

«В итоге сократили. В 2024 году был, скажем так, слабый урожай картофеля, поэтому пошёл дефицит, а на импорт вовремя не сориентировались», - заключил Остапкович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует выращивать объём картофеля, который позволял бы обеспечивать потребности и республики, и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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