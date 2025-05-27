Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля

В России не хватает картошки. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» заявил президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Калининградской области попросил не вывозить картофель из региона

По его словам, этот вопрос он обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Он говорит, ну и у нас уже всё продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь», - сказал Путин.

Ранее Лукашенко заявил, что возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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