Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля
27 мая 202515:49
В России не хватает картошки. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, этот вопрос он обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Он говорит, ну и у нас уже всё продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь», - сказал Путин.
Ранее Лукашенко заявил, что возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru