Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля

По его словам, этот вопрос он обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Он говорит, ну и у нас уже всё продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь», - сказал Путин.

Ранее Лукашенко заявил, что возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».