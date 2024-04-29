Россиянам напомнили о подорожании вина с 1 мая

По его словам, причиной подорожания станет увеличение акциза.

«Цена на вина российского производства увеличится как минимум на 100 рублей и до 150», - отметил эксперт.



Что касается импортных вин, то их стоимость может вырасти вдвое.

«Самое дешевое импортное вино будет стоить 700-800 рублей», - предупредил Беляев.



Аналитик добавил, что конечная цена вина сильно зависит от производителя. Некоторые могут поднять стоимость сверх пропорционального увеличения акциза.



Правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%.

