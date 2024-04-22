Путин снизил ставки акцизов на российские игристые вина
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2024 года на 15,6% будут снижены ставки акцизов на отечественные игристые вина, в том числе российское шампанское.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 мая ставки акциза уменьшатся с 141 рубля до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены на уровне в 124 рубля, в 2026 году - 129 рублей за литр.
Кроме того, законом устанавливается, что единицей измерения налоговой базы в отношении креплёного вина и креплёного вина наливом вместо литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, будет литр готовой продукции.
В данном случае ставка акциза также изменится с 1 мая текущего года и составит 141 рубль за литр. В 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что продажи российских вин на внутреннем рынке в 2023 году увеличились на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru