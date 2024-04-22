Путин снизил ставки акцизов на российские игристые вина

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 мая ставки акциза уменьшатся с 141 рубля до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены на уровне в 124 рубля, в 2026 году - 129 рублей за литр.

Кроме того, законом устанавливается, что единицей измерения налоговой базы в отношении креплёного вина и креплёного вина наливом вместо литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, будет литр готовой продукции.

В данном случае ставка акциза также изменится с 1 мая текущего года и составит 141 рубль за литр. В 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что продажи российских вин на внутреннем рынке в 2023 году увеличились на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

