Россиянам хотят позволить работать в такси на условиях самозанятости

Работать в такси на условиях самозанятости хотят разрешить только гражданам России, иностранцев допускать к работе в этой сфере предложили в статусе индивидуальных предпринимателей. С таким предложением мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьев и Александр Дрозденко обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости».

Соответствующие поправки авторы инициативы предлагают включить в проект закона о такси, который проходит стадию доработки ко второму чтению.

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В документ внесена норма, которая позволяет работать таксистами самозанятым. Сейчас самозанятость нельзя использовать для перевозок в такси без ИП.

Цель инициативы - сделать этот вид деятельности боле доступным в том числе для граждан, потерявших работу, а также легализовать теневой бизнес, передает Ura.ru. Кроме того, главы регионов отмечают, что иностранцы вытесняют граждан РФ с рынка такси, их доля среди водителей уже превысила 50%.

При этом для иностранных граждан порядок доступа к осуществлению перевозок не изменится.

Между тем, водители такси в Москве нарушили правила дорожного движения 411 тысяч раз в сентябре 2020 года. Самыми частыми нарушениями оказались превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:ЗаконопроектТакси
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