Россиянам хотят позволить работать в такси на условиях самозанятости

В документ внесена норма, которая позволяет работать таксистами самозанятым. Сейчас самозанятость нельзя использовать для перевозок в такси без ИП.

Цель инициативы - сделать этот вид деятельности боле доступным в том числе для граждан, потерявших работу, а также легализовать теневой бизнес, передает Ura.ru. Кроме того, главы регионов отмечают, что иностранцы вытесняют граждан РФ с рынка такси, их доля среди водителей уже превысила 50%.

При этом для иностранных граждан порядок доступа к осуществлению перевозок не изменится.

Между тем, водители такси в Москве нарушили правила дорожного движения 411 тысяч раз в сентябре 2020 года. Самыми частыми нарушениями оказались превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах.

