Названы самые частые нарушения таксистов в Москве

Водители такси в Москве нарушили правила дорожного движения 411 тысяч раз в сентябре 2020 года. Сведения опубликованы в Telegram столичного департамента транспорта .

Самыми частыми нарушениями среди водителей такси оказались превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах. Еще два популярных нарушения – движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки.

В дептрансе Москвы напомнили, что нарушения правил дорожного движения могут привести к серьезным травмам или смерти. В ведомстве заявили, что ценят безопасность пассажиров, поэтому будут передавать информацию о нарушениях агрегаторам такси для принятия дальнейших мер.

Ранее дептранс сообщил, что за 9 месяцев 2020 года количество ДТП с участием такси увеличилось на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

