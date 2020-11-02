Камеры в Москве будут фиксировать непристегнутый ремень и телефон за рулем

Восемь дорожных камер, которые будут фиксировать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем заработают в Москве. Об этом сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Там отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации будут определять нарушения с помощью нейросети и Big Data.

В департаменте подчеркнули, что камера «обучена» безошибочно выявлять на кадрах руль, руки и ремень безопасности. Комплекс будет самостоятельно формировать материал, на основании которого инспектор сможет вынести постановление.

Напомним, за непристегнутый ремень безопасности водителям грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, за использование телефона — 1,5 тыс. рублей.

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Между тем, ранее стало известно, что водители такси в Москве нарушили правила дорожного движения 411 тысяч раз в сентябре 2020 года. Сведения опубликованы в Telegram столичного департамента транспорта .

Самыми частыми нарушениями среди водителей такси оказались превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах. Еще два популярных нарушения – движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки.

Ранее дептранс сообщил, что за 9 месяцев 2020 года количество ДТП с участием такси увеличилось на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
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