Камеры в Москве будут фиксировать непристегнутый ремень и телефон за рулем

Восемь дорожных камер, которые будут фиксировать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем заработают в Москве. Об этом сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Там отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации будут определять нарушения с помощью нейросети и Big Data.

В департаменте подчеркнули, что камера «обучена» безошибочно выявлять на кадрах руль, руки и ремень безопасности. Комплекс будет самостоятельно формировать материал, на основании которого инспектор сможет вынести постановление.

Напомним, за непристегнутый ремень безопасности водителям грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, за использование телефона — 1,5 тыс. рублей.