Россиян предупредили о возможном отказе банкомата от приема новой 100-рублевки
Часть банкоматов могут не принять новые 100-рублевые купюры, сообщил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.
Новые банкноты номиналом 100 рублей вскоре уже появились в регионах и вскоре появятся в столичном регионе. Осенью 2022 года в Ассоциации банков России сообщили, что принимать новую купюру смогут лишь каждый десятый банкомат.
По словам Бархоты, за последние месяцы многие банки провели перенастройку своих аппаратов для приема новых банкнот. Например, в Сбербанке еще в ноябре заявили, что к работе с ними будет готово не менее 95 процентов инфраструктуры. Вместе с тем, эксперт считает, что отдельные проблемы с внесением сторублевок могут быть, пишет «Вечерняя Москва».
Он пояснил, что обновить все банкоматы невозможно. При возникновении затруднений эксперт по финансовым сервисам посоветовал снять или внести на карту нужные купюры можно будет в кассе банка.
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