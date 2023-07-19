Россиян предупредили о возможном отказе банкомата от приема новой 100-рублевки

По словам Бархоты, за последние месяцы многие банки провели перенастройку своих аппаратов для приема новых банкнот. Например, в Сбербанке еще в ноябре заявили, что к работе с ними будет готово не менее 95 процентов инфраструктуры. Вместе с тем, эксперт считает, что отдельные проблемы с внесением сторублевок могут быть, пишет «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что обновить все банкоматы невозможно. При возникновении затруднений эксперт по финансовым сервисам посоветовал снять или внести на карту нужные купюры можно будет в кассе банка.

