Психолог посоветовал школьникам не волноваться перед ЕГЭ
Волноваться перед экзаменом - вполне нормально, подавлять в себе это чувство не следует. Об этом NEWS.ru заявил психолог Никита Иванов.
По его словам, попытка убедить себя в том, что тревоги нет, наоборот, приведёт к тому, что уровень напряжения будет расти.
«Лучше другой настрой: «Да, я волнуюсь, и могу при этом думать, сосредоточиться», — посоветовл эксперт.
Иванов также указал, что заниматься в последнюю неделю перед экзаменом нужно понемногу, но каждый день, стараясь разбирать задания из разных источников.
Кроме того, психолог посоветовал наладить режим, сон, питание, план подготовки и отдых, а также дать понять ученику, что результат экзамена не определяет ценность человека.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что мог бы и не сдать ЕГЭ по литературе.
