Бондарчук не исключил, что ИИ заменит актеров

В ходе Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» он отметил, что ролики с ИИ-актёрами становятся всё более реалистичными и выглядят «очень убедительно и страшно».

Бондарчук указал, что технологии делают кинопроизводство проще и дешевле в техническом плане, однако он против использования их вместо людей.

«Везде в мире поднялся большой скандал, актёрские гильдии сопротивляются этому и правильно делают. Возникают морально-этические вопросы», - сказал режиссёр.

Ранее звезда Голливуда Брюс Уиллис, завершивший карьеру из-за диагностированной у него афазии, продал права на использование своего лица компании Deepcake, которая специализируется на производстве цифровых двойников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

