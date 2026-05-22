Бондарчук не исключил, что ИИ заменит актеров
Искусственный интеллект (ИИ), вполне возможно, заменит актёров в кино. Как пишет ТАСС, об этом заявил режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук.
В ходе Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» он отметил, что ролики с ИИ-актёрами становятся всё более реалистичными и выглядят «очень убедительно и страшно».
Бондарчук указал, что технологии делают кинопроизводство проще и дешевле в техническом плане, однако он против использования их вместо людей.
«Везде в мире поднялся большой скандал, актёрские гильдии сопротивляются этому и правильно делают. Возникают морально-этические вопросы», - сказал режиссёр.
Ранее звезда Голливуда Брюс Уиллис, завершивший карьеру из-за диагностированной у него афазии, продал права на использование своего лица компании Deepcake, которая специализируется на производстве цифровых двойников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бондарчук не исключил, что ИИ заменит актеров
- Психолог посоветовал школьникам не волноваться перед ЕГЭ
- «Доширак» без мяса: Куда обращаться при некачественном питании в больницах
- Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
- «Цены выросли на четверть»: Таксисты попросили господдержку и льготы
- «Глаза и уши»: Герой России заявил, что каждый казак должен уметь управлять БПЛА
- СМИ: Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН
- Шильдик или свое: В процессорах «Иртыш» увидели китайские корни
- Гамлет нашего времени: Писатель Цыпкин защитил спектакль с Борисовым от хейтеров
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост