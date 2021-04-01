Дефицит со вкусом сахара. Полки снова пустеют

Необоснованный ажиотаж на внутреннем рынке сахара создают торговые сети, - заявили агентству ТАСС в Союзе сахаропроизводителей России. Ритейл хочет закупить сахар впрок, хотя у магазинов и так сформированы значительные запасы этого товара, указали в Союзе. При этом объемы заводской отгрузки там назвали достаточными для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Более того, собеседники агентства высказали предположение, что магазины могут создавать искусственный дефицит товара.

После резкого всплеска цен на целый ряд продуктов питания, в том числе первой необходимости, в конце прошлого года правительство заключило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовом сегменте и 46 рублей в рознице. На днях эти договоренности были пролонгированы. Одновременно производство сахара в январе-феврале 2021 года упало в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Эксперты неоднократно указывали на опасность возникновения дефицита этих продуктов. Однако, Минсельхоз утверждает, что ситуация на российском рынке сахара остается стабильной. Федеральная антимонопольная служба также не видит угрозы дефицита.

Вместе с тем, утверждается, что производители уже больше недели не поставляют сахар в российские магазины. Как заявили источники «Известий» на рынке, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Проблемы начались после объявления правительства о намерении выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене. Изготовители надеются возобновить продажи после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, пояснили собеседники издания. Ситуация усугубляется тем, что пока правительство не объяснило, по какой именно схеме производители смогут получать эти субсидии. Тем временем, запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Запасов продукции хватит на две недели, но после этого ситуация может стать критичной: неясно, каким образом торговые сети будут обеспечивать присутствие на полке сахара по обозначенной правительством цене.

Вот и сбываются пророческие слова из юморески, написанной несколько десятков лет назад Михаилом Жванецким для Аркадия Райкина:

«Пусть будет изобилие, пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!»

Называлась она «Дефицит».

