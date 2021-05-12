Мишустин обвинил торговые сети и производителей в росте цен на продукты
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме во время выступления с отчетом о работе правительства за 2020 год.
По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».
Мишустин также напомнил, что для ряда продовольственных товаров введены долгосрочные компенсационные механизмы, благодаря которым снижается зависимость внутренних цен от мировых. Премьер пояснил, что сейчас экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям.
На поддержку производителей муки, хлеба, сахара, а также другого агробизнеса дополнительно было выделено около 15 миллиардов рублей.
Ранее руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС), экс-глава холдинга «Аривера» Илья Калеткин заявил в беседе с Ura.ru, что временный запрет правительства на вывоз гречки за границу может привести к росту цен на эту крупу.
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