Мишустин обвинил торговые сети и производителей в росте цен на продукты

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме во время выступления с отчетом о работе правительства за 2020 год.

По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».