Мишустин обвинил торговые сети и производителей в росте цен на продукты

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме во время выступления с отчетом о работе правительства за 2020 год.

По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время

Мишустин также напомнил, что для ряда продовольственных товаров введены долгосрочные компенсационные механизмы, благодаря которым снижается зависимость внутренних цен от мировых. Премьер пояснил, что сейчас экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям.

На поддержку производителей муки, хлеба, сахара, а также другого агробизнеса дополнительно было выделено около 15 миллиардов рублей.

Ранее руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС), экс-глава холдинга «Аривера» Илья Калеткин заявил в беседе с Ura.ru, что временный запрет правительства на вывоз гречки за границу может привести к росту цен на эту крупу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры