Россияне стали экономить на продуктах из-за пандемии

Россияне сократили траты на продукты на фоне кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным исследовательского центра «Тинькофф Data», примерно половина опрошенных аналитиками россиян пересмотрели свои потребительские приоритеты. При этом 25% респондентов совершают покупки реже и следят за акциями, 20% опрошенных готовы покупать только качественные товары.

Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 «научила россиян отказываться от импульсивных покупок», что в свою очередь повлияло на сокращение трат на отдельные товары. Кроме того, специалисты заявляют о самом высоком уровне продуктовой инфляции за последние пять лет, подчеркивая, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Итоги анализа транзакций 13 млн россиян показали, что в первом квартале текущего года общие траты потребителей на продукты, одежду и базовые услуги выросли на 18%. Главной причиной увеличения расходов стала инфляция, отмечает Газета.ру.

При этом по данным на февраль 2021 года россияне стали реже покупать яблоки — на 60% меньше год к году. Кроме того, потребители сократили расходы на покупку моркови, апельсинов, капусты, хлебобулочных изделий (более 40%), картофеля (30%), муки (13%).

Также среди покупок россиян стало меньше мяса: расходы на говядину уменьшились на 25%, свинину — на 13%.

При этом на фоне снижения трат на продукты в первом квартале 2021 года у жителей страны на 10% выросли расходы на государственные сборы, в частности, налоги, штрафы и пошлины.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ заявляли, что причин для роста цен на продовольственные товары нет, и ситуация на рынке остается стабильной, напоминает РИА ФАН.

