Россиян предупредили о рисках беспроцентных кредиток
Эксперты рассказали россиянам о рисках при пользовании кредитными картами с беспроцентным периодом. Как рассказала директор «Ипотечного центра Анны Петровны» Анна Цыбина, чтобы воспользоваться беспроцентным периодом, необходимо до определенной даты вернуть весь долг за покупки по кредитке. Как правило банки отводят для погашения долга 50-60 дней. Первые 30 дней держатель карты совершает покупки, а в следующие 20-30 дней — возвращает деньги.
Такие условия в банках обычно действуют на безналичные покупки, на снятие средств с карты льготный период не распространяется. Также пользователь не может делать переводы с кредитной карты на другие, уточнила Цыбина в беседе с aif.ru.
Ранее сообщалось, что россияне оформляют 25% займов без посещения отделений кредитных организаций, также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности Системы быстрых платежей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru