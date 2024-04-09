Россиян предупредили о рисках беспроцентных кредиток

Такие условия в банках обычно действуют на безналичные покупки, на снятие средств с карты льготный период не распространяется. Также пользователь не может делать переводы с кредитной карты на другие, уточнила Цыбина в беседе с aif.ru.

Ранее сообщалось, что россияне оформляют 25% займов без посещения отделений кредитных организаций, также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности Системы быстрых платежей.



