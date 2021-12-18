Россиян предупредили о резком подорожании кофе

Причинами роста цен на кофе он называет проблемы у стран экспортеров из-за погоды и экономических факторов. Так, в Бразилии из-за холодов и засух отмечается рекордный неурожай, как и в Колумбии, где часть посевов уничтожили дожди. В Эфиопии, оказавшейся на пороге гражданской войны, появились проблемы с нехваткой рабочей силы. Усугубленной на фоне пандемии COVID-19. Коронавирус также негативно повлиял и на рынки других стран, где производят кофе.

Еще одним отрицательным фактором для кофейного рынка стал кризис в логистике.

По мнению эксперта, все эти проблемы могут вызвать не только подорожание, но и приведут к снижению качества кофе.

«Уже осенью возникли опасения, что на фоне дороговизны и проблем с поставками производители начнут заменять арабику более дешевой и менее вкусной робустой», — полагает Илья Савинов.

Ранее диетолог Маргарита Королева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что кофе не стоит пить по вечерам, при этом одной-двух чашек этого бодрящего напитка в день – более чем достаточно.

«Кофе может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна-две чашечки кофе в день – более, чем достаточно, когда требуется поддержать коммуникации, быть в приятной компании или воспользоваться возможностью вдыхать аромат этого натурального напитка, чтобы войти в состояние комфорта», - сказала Королева.

