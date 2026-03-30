В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ

Два человека ранены в результате атаки ВСУ в селе Понуровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Удар по населенным пунктам был нанесен FPV-дронами, пишет RT.

«Ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.

Также при атаке был поврежден легковой автомобиль.

Ранее в Краснодаре три человека пострадали после падения БПЛА.

