Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок
30 марта 202612:08
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник на первом заседании ЦИК в новом составе члены комиссии тайным голосованием вновь выбрали Памфилову председателем. Ее поддержали все 15 членов организации, пишет RT.
Элла Памфилова занимает пост председателя ЦИК с 2016 года. Она первой в истории России переизбрана главой комиссии на третий срок.
Горячие новости
- В Кремле рассказали о контактах России и Сербии о поставках газа
- Армия России освободила Луговское и Новоосиново
- Удар по своим: К чему приведет запрет оплаты сервисов Apple по телефону
- Песков: Темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня
- Автохлам не виноват: Как очистить двор от брошенных автомобилей
- «Крышесносный» тур: Как безвизовый режим с Индией отразится на ценах
- Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
- Притча о доме и мечте: О чем драма «Космос засыпает» с Эйдельштейном
- Гидролог рассказал, как не допустить новый потоп в Дагестане
- Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок