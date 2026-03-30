Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник на первом заседании ЦИК в новом составе члены комиссии тайным голосованием вновь выбрали Памфилову председателем. Ее поддержали все 15 членов организации, пишет RT.

Элла Памфилова занимает пост председателя ЦИК с 2016 года. Она первой в истории России переизбрана главой комиссии на третий срок.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
