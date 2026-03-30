СМИ: Минцифры хочет принудить Apple вернуть российские приложения в AppStore
Минцифры России может принять меры по принуждению американской корпорации Apple к возвращению российских приложений в магазин AppStore. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
По данным агентства, 28 марта министерство провело совещание с большой четверкой операторов связи. На встрече обсуждали временную приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, пишет RT. Мера призвана «заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store».
Ранее суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента.
