Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви
В России на 15-25% подорожают одежда и обувь. Причина – рост затрат производителей и волатильность рубля, заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Об этом сообщает РИА Новости.
«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России - ред.) составил 15-25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров - на 20-30%, в среднем сегменте - на 15-25% и в массовом сегменте - на 10-15%... Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», - сделала вывод эксперт.
По мнению Лебсак-Клейманс, рост цент на одежду и обувь – общемировой тренд. Он связан с мировым ростом цен на все виды сырья и транспортные расходы, из-за чего увеличивается себестоимость товаров. Также подорожание одежды и обуви зависит от курса рубля.
«в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. "Сползание вниз" обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», - пояснила Лебсак-Клейманс.
Ранее писатель Денис Драгунский прокомментировал НСН рост цен на печенье и бисквиты - на 19%, шоколада — на 9%, жвачки и леденцов — на 6%.
«Хотя я и не большой любителей сладостей, но мне это слышать тоже обидно. Вообще жалко, когда цены на продовольствие растут», - отметил он.
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