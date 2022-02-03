«Лучше бы молчали»: Драгунский о сроках окончания пандемии
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Михаил Щелканов.
Денис Драгунский: «Я эту новость специально включил в свой список как пример пустого и безответственного сообщения. Ну что это за заявление – назвал сроки? Никаких сроков он не назвал, он сказал: «может быть, через три года, может быть позже, может быть, раньше». Не надо. Нам про коронавирус уже говорили в течение последних трех лет, что он кончится через полгода, через год, через два, вот еще через три. Я бы по этому поводу лучше помолчал, как сказано в песне у Высоцкого: «Ты, Зина, лучше помолчала бы», - посоветовал писатель.
Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
В январе крупнейшие компании российского кондитерского рынка анонсировали повышение стоимости продукции. Предполагалось, что печенье и бисквиты подорожают на 19%, шоколад — на 9%, жвачка и леденцы — на 6%.
Денис Драгунский: «Хотя я и не большой любителей сладостей, но мне это слышать тоже обидно. Вообще жалко, когда цены на продовольствие растут», - отметил он.
В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео
Видеохостинг YouTube и другие иностранные видеосервисы с пользовательским контентом могут обязать публично разъяснять причины удаления или блокировки роликов.
Денис Драгунский: «Вот точно также было бы очень хорошо, если бы производители печенья и бисквитов публично объяснили бы причины повышения цен на свою продукцию внятно и четко. Но вернемся к YouTube. Всегда можно придумать причину блокировки ролика, с ней может не согласиться другая сторона. Тогда дело будет передано в суд, после чего возможна апелляция. И что в конце концов? Нравится это кому-то или нет, но команда Цукербарга блокирует видео с определённым контентом в сети Facebook, не давая особых комментариев, и ничего страшного из-за этого не происходит», - привел пример собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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