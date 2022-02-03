«Лучше бы молчали»: Драгунский о сроках окончания пандемии

Денис Драгунский: «Я эту новость специально включил в свой список как пример пустого и безответственного сообщения. Ну что это за заявление – назвал сроки? Никаких сроков он не назвал, он сказал: «может быть, через три года, может быть позже, может быть, раньше». Не надо. Нам про коронавирус уже говорили в течение последних трех лет, что он кончится через полгода, через год, через два, вот еще через три. Я бы по этому поводу лучше помолчал, как сказано в песне у Высоцкого: «Ты, Зина, лучше помолчала бы», - посоветовал писатель.



