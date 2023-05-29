Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики

Линзы, очки, а также другие оптические приспособления и приборы с большой вероятностью подорожают на российском рынке, несмотря на механизм параллельного импорта. Об этом предупредил доктор экономических наук Леонид Холод.

Как пояснил эксперт в комментарии «Вечерней Москве», параллельный процесс - довольно затратная опция для страны по сравнению с обычным импортом. Включение Минпромторгом того или иного товара в данный список, означает, что в России не достаёт ресурсов для его производства.