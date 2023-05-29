Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики
Линзы, очки, а также другие оптические приспособления и приборы с большой вероятностью подорожают на российском рынке, несмотря на механизм параллельного импорта. Об этом предупредил доктор экономических наук Леонид Холод.
Как пояснил эксперт в комментарии «Вечерней Москве», параллельный процесс - довольно затратная опция для страны по сравнению с обычным импортом. Включение Минпромторгом того или иного товара в данный список, означает, что в России не достаёт ресурсов для его производства.
Правда, как уточнил Леонид Холод, дефицит линз не приведёт к их полному исчезновению из торговых точек. Данная номенклатура подскочит в цене.
По словам экономиста, проблема параллельного импорта в данном случае объясняется непостоянством партнеров, которые могут не выполнить своих обязательств, что опять же ведёт к увеличению затрат на поставки товара.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», цены на контактные линзы в России резко пошли вверх после сообщений о запрете на экспорт данного товара из США. На прошлой неделе стало известно, что компания Johnson & Johnson приостановит импорт контактных линз в РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России
- В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%
- Путин разрешил проводить выборы при военном положении
- Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия
- Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении
- Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
- Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня
- Бывший лидер Pink Floyd ответил на подозрение в восхвалении нацизма
- Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики
- На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru