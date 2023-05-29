Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики

Линзы, очки, а также другие оптические приспособления и приборы с большой вероятностью подорожают на российском рынке, несмотря на механизм параллельного импорта. Об этом предупредил доктор экономических наук Леонид Холод.

Как пояснил эксперт в комментарии «Вечерней Москве», параллельный процесс - довольно затратная опция для страны по сравнению с обычным импортом. Включение Минпромторгом того или иного товара в данный список, означает, что в России не достаёт ресурсов для его производства.

Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта

Правда, как уточнил Леонид Холод, дефицит линз не приведёт к их полному исчезновению из торговых точек. Данная номенклатура подскочит в цене.

По словам экономиста, проблема параллельного импорта в данном случае объясняется непостоянством партнеров, которые могут не выполнить своих обязательств, что опять же ведёт к увеличению затрат на поставки товара.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», цены на контактные линзы в России резко пошли вверх после сообщений о запрете на экспорт данного товара из США. На прошлой неделе стало известно, что компания Johnson & Johnson приостановит импорт контактных линз в РФ.

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ФОТО: pixabay.com
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