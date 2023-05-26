Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта

Контактные линзы ряда зарубежных производителей в течение двух недель внесут список товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сообщили в Минпромторге РФ, передает ТАСС.

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Как пояснили в ведомстве, так будет обеспечено присутствие этой продукции на российском рынке в условиях санкций и носит превентивный характер.

«В дальнейшем, при сохранении официальных поставок контактные линзы могут быть исключены из перечня», - добавили в министерстве.

Ранее компания Johnson & Johnson уведомила о сокращении ассортимента контактных линз в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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