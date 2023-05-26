Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта
Контактные линзы ряда зарубежных производителей в течение двух недель внесут список товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сообщили в Минпромторге РФ, передает ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, так будет обеспечено присутствие этой продукции на российском рынке в условиях санкций и носит превентивный характер.
«В дальнейшем, при сохранении официальных поставок контактные линзы могут быть исключены из перечня», - добавили в министерстве.
Ранее компания Johnson & Johnson уведомила о сокращении ассортимента контактных линз в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru