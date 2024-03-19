Россиян предупредили о подорожании мяса в 2024 году

По его словам, подорожание вызовут курс рубля, рост стоимости комбикормов, обслуживания оборудования производителей и увеличение затрат на обслуживание дорогих кредитов и логистики.

Экономист отметил, что сильнее всего вырасти в цене может курятина, так как ожидается снижение объемов производства.

Ранее стало известно, что цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, российские сыроделы, инвестировавшие в расширение производства, столкнулись со снижением потребления сыра, отмечает «Радиоточка НСН».

