Россиян предупредили о подорожании мяса в 2024 году
К концу 2024 года цены на мясо в России могут вырасти до 10%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова.
По его словам, подорожание вызовут курс рубля, рост стоимости комбикормов, обслуживания оборудования производителей и увеличение затрат на обслуживание дорогих кредитов и логистики.
Экономист отметил, что сильнее всего вырасти в цене может курятина, так как ожидается снижение объемов производства.
Ранее стало известно, что цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, российские сыроделы, инвестировавшие в расширение производства, столкнулись со снижением потребления сыра, отмечает «Радиоточка НСН».
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