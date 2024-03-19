«Обогнали итальянцев»: Потребление сыра в России увеличилось на 12% за год

«Пока роста цен на сыр не ждем. Главный фактор – это стоимость сырого молока. На данный момент стоимость молока на уровне прошлого года, даже чуть ниже. Мы ожидаем, что она в весенний сезон упадет еще. Поэтому сильного давления на цены на сыр не будет. С другой стороны, растут издержки – заработная плата, например. Инфляция влияет, это может повысить цены, но не на 15%», - подчеркнул он.

Также опроверг Сирота и снижение потребления среди россиян.

«Что касается потребления, у нас рост потребления порядка 10-12% за год. Промышленность сильно разогналась, создано несколько миллионов рабочих мест. Многие семьи стали получать доходы от участия в СВО, отгрузки сегодня идут даже в те регионы, где раньше сыр не очень продавался», - рассказал собеседник НСН.

Больше всего россияне любят полутвердые сорта, а также обогнали итальянцев по употреблению бурраты, заметил он.

«Самый популярный сыр у россиян – полутвердые сорта, порядка 60% потребления – это Российский, Гауда, Пошехонский. А из редких сортов россияне очень любят буррату, ее в России уже едят больше, чем в Италии. Это самый интересный тренд последних десяти лет», - заключил сыровар.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила «Радиоточке НСН», что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре. По ее рекомендации, в день можно съедать не более 50 граммов сыра.

