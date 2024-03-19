«Обогнали итальянцев»: Потребление сыра в России увеличилось на 12% за год
Олег Сирота заявил НСН, что в отрасли не ждут серьезного роста цен на сыр, но и это не отпугнет россиян.
Значительного роста цен на сыр в ближайшее время не ожидается, а колебания стоимости в пределах инфляции не навредят спросу, который за год вырос на 10-12%, рассказал в беседе с НСН сыровар Олег Сирота.
Цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, российские сыроделы, инвестировавшие в расширение производства, столкнулись со снижением потребления сыра. Сирота с такими прогнозами не согласился.
«Пока роста цен на сыр не ждем. Главный фактор – это стоимость сырого молока. На данный момент стоимость молока на уровне прошлого года, даже чуть ниже. Мы ожидаем, что она в весенний сезон упадет еще. Поэтому сильного давления на цены на сыр не будет. С другой стороны, растут издержки – заработная плата, например. Инфляция влияет, это может повысить цены, но не на 15%», - подчеркнул он.
Также опроверг Сирота и снижение потребления среди россиян.
«Что касается потребления, у нас рост потребления порядка 10-12% за год. Промышленность сильно разогналась, создано несколько миллионов рабочих мест. Многие семьи стали получать доходы от участия в СВО, отгрузки сегодня идут даже в те регионы, где раньше сыр не очень продавался», - рассказал собеседник НСН.
Больше всего россияне любят полутвердые сорта, а также обогнали итальянцев по употреблению бурраты, заметил он.
«Самый популярный сыр у россиян – полутвердые сорта, порядка 60% потребления – это Российский, Гауда, Пошехонский. А из редких сортов россияне очень любят буррату, ее в России уже едят больше, чем в Италии. Это самый интересный тренд последних десяти лет», - заключил сыровар.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила «Радиоточке НСН», что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре. По ее рекомендации, в день можно съедать не более 50 граммов сыра.
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