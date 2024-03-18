СМИ: Россиянам предрекли подорожание сыра к осени 2024 года

По данным эксперта издания, элитные виды сыра (пармезан, камамбер) при этом могут подорожать на 15%. Подобную тенденцию объясняют снижением потребления продукции.

«В 2021 году в ЕС каждый житель в среднем в год съедал 15–18 кг сыра, в то время как в России – лишь 6,4 кг. Теперь потребление сыров не поспевает за объемами производства», — пояснила Лебединская.

Как добавила экономист, в 2023 году российские компании произвели более 790 тон сыра, что на 19,3% больше, чем годом ранее. Стабилизировать стоимость продукции позволил бы выход отечественных компаний на зарубежный рынок, однако на данный момент возможности ограничены территорией бывших советских республик.

Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло в РФ могут подняться на 2-3% на фоне подорожания семян подсолнечника, передает «Радиоточка НСН».

