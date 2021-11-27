Россиян предупредили о подорожании картофеля

Картофель в России подорожает, также ожидаетcя постепенный и значительный рост цен на овощи почти по всем позициям. Об этом рассказала исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая в беседе с агентством «Прайм».

Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — отметила эксперт.

Строгая добавила, что на рост цен повлиял и дефицит удобрений, который поспособствовал снижению урожайности.

Также эксперт предупредила о подорожании других овощей.

«Это происходит каждый год и носит сезонный характер, однако в этом году свою роль сыграют и инфляционные факторы», — заключила Строгая.

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ФОТО: РИА Новости
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