Россиян предупредили о подорожании картофеля

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — отметила эксперт.

Строгая добавила, что на рост цен повлиял и дефицит удобрений, который поспособствовал снижению урожайности.

Также эксперт предупредила о подорожании других овощей.

«Это происходит каждый год и носит сезонный характер, однако в этом году свою роль сыграют и инфляционные факторы», — заключила Строгая.

