Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля
Оптовые цены на картофель в России на 71,4% превысили прошлогодние из-за сложностей с урожаем. В связи с этим Минсельхоз планирует закупать больше овоща в странах СНГ, пишут Известия.
По данным издания, ведомство направило соответствующий доклад правительству РФ. В конце октября оптовая стоимость овоща достигла 23 рублей/кг, пишет Ura.ru. Отмечается, что закупки картофеля в СНГ позволят получить этот продукт по более низкой цене (по сравнению с овощем, закупаемым в Пакистане и Египте).
В Минсельхозе подчеркнули, что сбор урожая картофеля в РФ идет очень медленно из-за погодных условий. Сейчас объем урожая ниже предполагаемого, качество овоща невысокое, а из-за метеоусловий картофель собирают влажным, и это сократит сроки его хранения. Более того, к весне возможна нехватка этого продукта.
Минсельхоз и Минпромторг пытаются сформировать отношения с поставщиками из СНГ, к процессу подключились ретейлеры.
Кроме того, значительно выросла стоимость других овощей из «борщевого набора»: моркови - на 44% по сравнению с прошлым годом, капусты - на 70%, пишет Газета.ру.
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