Оценена угроза «кредитного пузыря» в России

Угроза «кредитного пузыря» в России, то есть массовых невозвратов по кредитам, пока не очень значительна. Такую оценку дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Таким образом он прокомментировал изданию «Газета.Ru» предварительные данные Центробанка РФ, согласно которым во второй половине 2023 года увеличилось число россиян с тремя и более кредитами на руках. Как уточнил эксперт, среднестатистический отечественный заёмщик тратит на выплаты по потребительским кредитам около 40-45% дохода, а по ипотечным — 60-70%.

По словам Лободы, так, всё же, не может продолжаться длительное время. Одним из вызывающих тревогу показателей он назвал ежегодный рост числа личных банкротств. По оценке эксперта, «кредитный пузырь» может сформироваться, если будет расти доля ипотечных займов, где первоначальный взнос оплачивался с помощью потребкредита.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ЦБ предварительно зафиксировал рост закредитованности жителей России в июле – декабре 2023 года.

