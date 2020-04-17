Россия «заразит» кризисом бывшие республики СССР

Нарастающий в России экономический кризис ударит по другим странам бывшего Советского Союза, чьи экономики зависимы от российской. Такой прогноз опубликовало агентство Bloomberg.

Мигрантов, которые не могут вылететь на родину из-за коронавируса, призвали не паниковать

Самые серьезные испытания ожидают Киргизию и Таджикистан, так как обе страны зависят от переводов из-за рубежа. Ежегодно трудовые мигранты, которые работают в России, переводят домой почти 13 млрд долларов.

Однако сейчас многие из них остались без работы из-за заморозки строительных площадок и падения спроса на поездки в такси. Так в первые месяцы 2020 года объем переводов в постсоветские республики уменьшился 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Восполнить потери власти пострадавших стран могут только двумя способами: сжигать накопленные резервы или просить помощи у Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью НСН заявил, что положение трудовых мигрантов в Москве и Подмосковье из-за режима самоизоляции становится критическим.

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