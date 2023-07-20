«Будет держать удар!»: Киргизия не прекратит импорт в Россию под угрозой санкций
Киргизия со временем снизит объемы транзита, если США перейдут к более активным действиям, однако не откажется от него, рассказал НСН Георгий Властопуло.
Киргизия на сегодняшний день является едва ли не главной страной-транзитером санкционных товаров для России, но и она будет вынуждена прекратить эти поставки под давлением западных стран. Таким мнением в эфире НСН поделился гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
Накануне газета The Washington Post сообщила о планах американских властей ввести санкции против компаний и лиц из Киргизии за нарушения введенных против России ограничений. В тот же день Киргизия усилила экспортный контроль за товарами двойного назначения.
«Вполне заслуженно. Американские власти, которые, по сути, являются главными законодателями рестрикций, обратили на это внимание, и объяснили, что будут отслеживать нарушения. Киргизия, конечно, не признается в своей неправоте. Она до последнего момента будет держать удар, но при каких-то более активных действиях со стороны западных стран, транзит через Киргизию начнет спадать. Мы это видели с Турцией, абсолютно аналогичная история. Страна занимала топ места по косвенному импорту, а потом объемы стали снижаться», - сказал Властопуло.
Киргизия на сегодняшний день занимает лидирующую позицию среди стран-посредников, но в конечном счете повторит историю с Турцией, которой под угрозой санкций пришлось закрыть свои каналы поставки запрещенных товаров.
«Мы все знаем основные страны-транзитеры, через которые следует товар, либо его закупка. И Киргизия в последние месяцы выходит на передовые позиции после того, как Турция в марте запретила транзит российских грузов через свою территорию. Казахстан с апреля ужесточил требования к своему транзиту с последующими блокировками транзакций через банки этих двух стран. В этот период Киргизия стала активно наращивать свои позиции, предлагая заключение экспортно-импортных контрактов на поставку товаров из санкционных списков», - отметил он.
Удлиненные маршруты и схемы поставок запрещенных для ввоза в Россию товаров приведут к их существенному подорожанию.
«Мы уже ощущаем, что все санкционные товары стали дороже, доставляются дольше, некоторые и вовсе выпали из товарооборота, их невозможно заказать. Если «лавочку прикроют», то удлиняются цепочки поставок. Если раньше это было одно-два плеча максимум, то сейчас условно Киргизия будет покупать товар у Узбекистана, Узбекистан – у Армении, Армения – у Турции, Турция – в Европе. Эту цепочку будет сложно отследить, но эта цепочка добавит себестоимость, возможно, какие-то логистические издержки, и в итоге это будет поступать дорого на российский рынок, и все это будет значительно дорожать», - резюмировал Властопуло.
Депутат Леонид Калашников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Киргизия не испугается возможных санкций США.
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