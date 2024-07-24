Россия запретила импорт и транзит из США птицеводческой продукции

Отмечается, что ограничения затронут и транзит поставляемой в Казахстан через Россию продукции, в частности, кормов для птиц, мяса птиц и готовой продукции из такового, а также инкубационных яиц.

В ведомстве отметили, что принятые меры не повлияют на отечественный рынок. Если же будут предоставлены исчерпывающие сведения о ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птиц и проведены межведомственные переговоры двух стран, ограничения могут быть сняты, заявили в Россельхознадзоре.

Ранее в России сократились объемы поставок импортных кормов для домашних животных в первом полугодии 2024 года.

