Импорт немецкой продукции в Россию сократился почти на 20%

При этом в годовом выражении этот показатель уменьшился на 22,1%. Кроме того, импорт из России в Германию в мае 2024 года упал на 8% (до 200 млн евро). По отношению к маю 2023 года падение составило 35,7%, отметили в ведомстве.

Вместе с тем суммарный объем немецкого экспорта в мае сократился в месячном выражении на 3,6%, достигнув 131,6 млрд евро. Главный торговый партнер страны — Евросоюз (72,3 млрд евро). Объемы импорта в ФРГ составили 106,7 млрд евро (минус 6,6%). Лидер по этому показателю — также Евросоюз (55,7 млрд евро).

Ранее правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы.

