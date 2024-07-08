Импорт немецкой продукции в Россию сократился почти на 20%
Объем экспорта продукции из ФРГ в Россию уменьшился на 19,3% в мае текущего года по сравнению с апрелем и составил 600 млн евро в денежном обращении. Об этом на своем портале сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
При этом в годовом выражении этот показатель уменьшился на 22,1%. Кроме того, импорт из России в Германию в мае 2024 года упал на 8% (до 200 млн евро). По отношению к маю 2023 года падение составило 35,7%, отметили в ведомстве.
Вместе с тем суммарный объем немецкого экспорта в мае сократился в месячном выражении на 3,6%, достигнув 131,6 млрд евро. Главный торговый партнер страны — Евросоюз (72,3 млрд евро). Объемы импорта в ФРГ составили 106,7 млрд евро (минус 6,6%). Лидер по этому показателю — также Евросоюз (55,7 млрд евро).
Ранее правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru