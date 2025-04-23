Россия заняла второе место по импорту газа в ЕС в феврале
Поставки газа из России оказались на втором месте для стран ЕС в феврале, сообщает Евростат.
По данным ведомства, доля российского газа на европейском рынке составила 18,4%. Это эквивалентно закупкам на сумму в €1,4 млрд. Этот показатель на 26% ниже, чем в январе, но почти на 24% больше, чем в этом же месяце в прошлому году.
Первое место заняли США — они закрыли 27,7% потребностей Евросоюза. Основу американской торговли составил сжиженный природный газ (СПГ). В топ-3 поставщиков также вошла Норвегия, которая обеспечила 15% закупок для ЕС.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе отказались от идеи введения запрета на импорт СПГ из России из-за сопротивления некоторых европейских стран и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru