Песков: РФ компенсирует падение спроса на газ в ЕС за счет других стран
Российская Федерация сможет заместить сокращение спроса на свой газ в Европе за счёт потребителей в других активно развивающихся регионах мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Европа - это не единственный потребитель голубого топлива.
По словам пресс-секретаря президента, есть регионы, развивающиеся значительно интенсивнее Европы. «В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие такового на европейском направлении», - заметил Песков.
Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться заранее к полному прекращению поставок Россией газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сообществе введён в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми странами – участницами сообщества на 15% до 31 марта 2023 года.
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