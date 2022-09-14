Песков: РФ компенсирует падение спроса на газ в ЕС за счет других стран

Российская Федерация сможет заместить сокращение спроса на свой газ в Европе за счёт потребителей в других активно развивающихся регионах мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Европа - это не единственный потребитель голубого топлива.

По словам пресс-секретаря президента, есть регионы, развивающиеся значительно интенсивнее Европы. «В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие такового на европейском направлении», - заметил Песков.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться заранее к полному прекращению поставок Россией газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сообществе введён в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми странами – участницами сообщества на 15% до 31 марта 2023 года.

