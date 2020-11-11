Россия закроет торговые представительства на Украине и в Литве

Правительство России решило закрыть торговые представительства на Украине и в Литве. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее российский лидер Владимир Путин инициативу премьер-министра Михаила Мишустина о разрешении поставок в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры, передает RT.