Россия закроет торговые представительства на Украине и в Литве

Правительство России решило закрыть торговые представительства на Украине и в Литве. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее российский лидер Владимир Путин инициативу премьер-министра Михаила Мишустина о разрешении поставок в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры, передает RT.

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Как поясняется на сайте Минпромторга, речь идёт о конкретной продукции только трёх производителей. Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что Россия пошла навстречу украинской стороне, рассчитывая на положительный эффект для двусторонних экономических отношений.

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ФОТО: flickr.com
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