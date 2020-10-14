Минпромторг пояснил, зачем сняли санкции с украинских предприятий

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уточнило информацию о снятии санкций с некоторых украинских предприятий. Как поясняется на сайте Минпромторга, речь идёт о конкретной продукции только трёх производителей.

«Барский машиностроительный завод» занимается производством котлов центрального отопления. Компания «Брацлав» выпускает доильные аппараты – она выступает конкурентом европейским производителям, которые поставляют их же на российский рынок. Третье предприятие - Рубежанский картонно-тарный комбинат, производящий гофрокартон.

Глава Минпромторга Денис Мантуров (задекларировавший самый высокий доход среди членов правительства) подчеркнул, что Россия обладает собственными мощностями для производства указанной продукции. Однако РФ идёт навстречу украинской стороне, рассчитывая на положительный эффект для двусторонних экономических отношений, отмечает RT.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на дистанционном совещания с правительством поддержал предложение премьер-министра Михаила Мишустина разрешить импорт продукции некоторых предприятий УКраины, в отношении которых были введены ответные санкции.

