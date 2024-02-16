Россия за декабрь вложила в гособлигации США $2 млн

Госдолг России вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года, составив 25,5 трлн рублей или 17% прогнозируемого ВВП, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Объем внешнего долга в долларах США снизился на $5,1 млрд, или на 8,9%, это связано не только с курсом валюты, но и с тем, что Россия снизила госдолг по ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте, передает «Радиоточка НСН».

