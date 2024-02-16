Россия за декабрь вложила в гособлигации США $2 млн

Россия за декабрь вложила в гособлигации США $2 млн, портфель американских гособлигаций России вырос до $30 млн, следует из данных Министерства финансов США.

Так, портфель России состоит из $27 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн в краткосрочных. При этом в ноябре российские инвестиции в облигации США падали до минимума.

Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд

Госдолг России вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года, составив 25,5 трлн рублей или 17% прогнозируемого ВВП, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Объем внешнего долга в долларах США снизился на $5,1 млрд, или на 8,9%, это связано не только с курсом валюты, но и с тем, что Россия снизила госдолг по ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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