Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд

В настоящее время госдолг страны оценивается в $33,5 триллиона. При этом 18 сентября показатель едва превышал $33 триллиона.

Президент США Джо Байден в начале июня подписал закон о временном повышении потолка государственного долга до января 2025 года.

На фоне стремительного роста госдолга и повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) казначейские облигации США упали в цене до 16-летнего минимума. Предложение ценных бумаг значительно превышает спрос, сообщает «Радиоточка НСН».

