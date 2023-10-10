Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд
Государственный долг Соединенных Штатов вырос на $500 миллиардов долларов менее чем за месяц. Такие данные опубликовало американское казначейство.
В настоящее время госдолг страны оценивается в $33,5 триллиона. При этом 18 сентября показатель едва превышал $33 триллиона.
Президент США Джо Байден в начале июня подписал закон о временном повышении потолка государственного долга до января 2025 года.
На фоне стремительного роста госдолга и повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) казначейские облигации США упали в цене до 16-летнего минимума. Предложение ценных бумаг значительно превышает спрос, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru