Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета
Власти России впервые почти за четверть века распродают физическое золото из резервов Центрального банка, сообщает РИА Новости.
Это происходит на фоне дефицита федерального бюджета. В январе текущего регулятор реализовал из своих резервов 300 тысяч унций физического золота, а в феврале — еще 200 тысяч, следует из статистики ЦБ РФ. В результате объем золотого запаса страны сократился до 74,3 млн унций — минимума за последние четыре года.
По данным Всемирного совета по золоту, продажа слитков из золотовалютных резервов РФ — 14 тонн за два месяца — стала крупнейшей со второго квартала 2002 года. Тогда золотой запас ЦБ сократился на 58 тонн. О планах приступить к реальным продажам золота Центробанк объявил в ноябре 2025 года.
В 2025 года Россия заняла пятое место среди стран с самыми большими запасами золота. Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки с объемом золотых резервов в 8133,46 тонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Сийярто: Участвовавший в прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией
- Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета
- Развожаев: При взрыве в доме в Севастополе погибли два человека
- СМИ: Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир
- СМИ: Во время взрыва в жилом доме в Севастополе погибла женщина
- СМИ: В жилом доме в Севастополе произошел взрыв
- Надеждину запретили проводить митинг в защиту интернета из-за коронавируса
- СМИ: Идущий к берегам Кубы российский танкер могут арестовать спецслужбы США
- Тегеран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии
- СМИ: Разговор Трампа и Нетаньяху повлиял на атаку по Ирану