Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета

Это происходит на фоне дефицита федерального бюджета. В январе текущего регулятор реализовал из своих резервов 300 тысяч унций физического золота, а в феврале — еще 200 тысяч, следует из статистики ЦБ РФ. В результате объем золотого запаса страны сократился до 74,3 млн унций — минимума за последние четыре года.

По данным Всемирного совета по золоту, продажа слитков из золотовалютных резервов РФ — 14 тонн за два месяца — стала крупнейшей со второго квартала 2002 года. Тогда золотой запас ЦБ сократился на 58 тонн. О планах приступить к реальным продажам золота Центробанк объявил в ноябре 2025 года.

В 2025 года Россия заняла пятое место среди стран с самыми большими запасами золота. Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки с объемом золотых резервов в 8133,46 тонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

