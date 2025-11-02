Россия возобновила импорт грузинского винограда после девятимесячного перерыва
В сентябре 2025 Россия впервые с декабря 2024 года закупила виноград из Грузии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику Грузии.
Так, объем поставок составил $688 тысяч, что на 8% больше, чем в сентябре 2024 года.
Всего Грузия экспортировала виноград на $749,5 тысячи, из которых 92% пришлось на Россию.
Ранее стало известно, что за январь–июль 2025 года Россия увеличила импорт свежего винограда из Китая в 3,1 раза — до $28,5 млн. Благодаря этому Россия поднялась с 8-го на 5-е место среди крупнейших импортёров китайского винограда. Лидерами остаются Вьетнам ($81,5 млн), Киргизия ($46,2 млн), Индонезия ($41,6 млн) и Таиланд ($41,4 млн).
В 2024 году в Грузии собрали рекордный урожай винограда - более 300 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
