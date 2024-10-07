Рекордный урожай винограда собран в Грузии

Грузия поставила рекорд по урожаю винограда в постсоветское время. Сбор составил свыше 300 тысяч тонн - в 1,4 раза больше по сравнению с 2023 годом. Такую статистику распространило Национальное агентство вина.

Доход производителей винограда в результате его реализации составил 450 миллионов лари - 165 миллионов долларов по действующему курсу. Главный производитель винограда в Грузии – Кахетия. Это область на востоке страны, в верховьях рек Иори и Алазани. Она обеспечивает 99% поставок винограда.

Власти Грузии проводят субсидирование урожая винограда. Как правило, переработчикам компенсируется 20% стоимости закупленной ягоды. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным правительства республики, в 2023 году при выручке от экспорта вина в 260 миллионов долларов в целом доход от виноградарства превысил 112 миллионов.

